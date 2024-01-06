«صحة الشرقية»: تقديم خدماتنا لأكثر من 16 مليون مواطن خلال 2023

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إنّ محافظة الشرقية شهدت نهضة صحية هائلة خلال عام 2023 في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

خدمات طبية لكل أفراد الأسرة

وأضاف شوقي، في بيان رسمي، أنّ الخدمات الطبية شملت كل فرد في الأسرة المصرية وكان الشعاع الأول القضاء علي فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية لجميع المصريين، ثم دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والعناية بصحة الأم والجنيـن، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، والكشف عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين، ومتابعة حالات العزل المنزلي، وفحص المقبلين على الزواج، والعناية بكبار السن، والأنيميا والتقزم، وغيرها وصولاً بمبادرة 100 يوم صحة، مما يعد ركيزة أساسية لصحة كل أسرة مصرية.

تقديم خدمات طبية لأكثر من 16 مليون مواطن

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية بالمبادرات الرئاسية «100 مليون صحة»، التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، قدّمت الخدمات الطبية لأكثر من 16 مليون متردد بالمحافظة منذ بداياتها، ما جعلها في صدارة جميع المحافظات، حيث استهدفت المبادرات جميع الأعمار بداية من الأطفال والسيدات والشباب وحتي كبار السن.

وأضاف الدكتور هشام مسعود، أنّ فرق مبادرة الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي قدمت الخدمة لـ3682357 مواطنا، ومبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي 5602095 سيدة، واستطاعت مبادرة فحص وعلاج أمراض سوء التغذية تقديم الخدمات لـ 294573 طالبا، ومبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة فحص 573402 طفلا، ومبادرة صحة الأم والجنين لعدد 182205 سيدة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج 95870 مواطنا، ومبادرة فحص وعلاج الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين لعدد 35399 طفل.

كما تمّ تقديم خدمات الرعاية الأولية والصحة النفسية لعدد 109286 من كبار السن، ومتابعة 18522 حالة كورونا ضمن مبادرة العزل المنزلي، بخلاف إجراء 15898 عملية جراحية للمرضى بالمحافظة، ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

الفرق الطبية المشاركة في «100 يوم صحة»

كما أشار مسعود إلى أنّ الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بمحافظة الشرقية، قدّمت الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة ضمن خطة المبادرة لأكثر من مليوني مواطن خلال عام 2023، بواقع 2336160 مواطنًا، كما تم إحالة 9635 مواطن للمستشفيات والمراكز الطبية المختصة لتلقي العلاج اللازم للحالات المرضية أو المصابة، والتي ظهرت نتائج الفحوصات المعملية لها إيجابية.