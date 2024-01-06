«تعليم الغربية»: أفلام قصيرة لتوعية الطلاب بمشروع تنمية الأسرة المصرية

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية عرضا لأفلام قصيرة عن المشروع القومى لتنمية الأسرة، للتوعية بالمشروع أمام الطلاب، قبل البدء في المراجعات والاستفادة من هذا التجمع الطلابي.

وأكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تزامنا مع قيام الإدارات التعليمية الـ10 بتفعيل المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية، في جميع المواد الدراسية، يتم عرض أفلام قصيرة عن المشروع القومى لتنمية الاسرة بهدف توعية الطلاب بهذا المشروع، ويتم الاستفادة من هذا التجمع الطلابى.

مشروع النهوض بالأسرة

وأوضح، أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها القيادة السياسية في مصر، للنهوض بالأسر المصرية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى و الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية بالتنويه عن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وذكر وكيل وزارة التعليم، أن المشروع يشمل عددا من المحاور والبرامج التى تستهدف الارتقاء بالخدمات الموجهة للمواطنين والتوعية ببناء أسرة صغيرة وأبناء متعلمين مثقفين أصحاء، ودعم التمكين الاقتصادى للشباب والمرأة وذوى الهمم ومكافحة التسرب من التعليم خلال الانشطة والفعاليات التى تنظمها.

المراجعات الامتحانية

الجدير بالذكر أن الجهود التى تقوم بها المديرية والإدارات التعليمية لتنظيم المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الاعدادية في جميع المواد لرفع العبء عن كاهل الأسر المصرية، والتصدي للدروس الخصوصية.