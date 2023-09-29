«القومي للمرأة» يوثق نجاحات الدورات التدريبية بمشروع تنمية الأسرة المصرية

شرع المجلس القومي للمرأة فى توثيق حكايات نجاح السيدات فى الورش والدورات التدريبية التي يُقدمها المجلس ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بقرى حياة كريمة.

قصص نجاح المشركات في البرامج التدريبية

وتتضمن قصص النجاح السيدات اللاتي شاركن في برامج الشمول المالي والتثقيف المالي وريادة الأعمال والمشاغل والوحدات الإنتاجية والإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة.

تسليط الضوء على النماذج الملهمة

ويأتي هذا من منطلق حرص المجلس القومي للمرأة على تسليط الضوء على النماذج الملهمة والناجحة في المجتمع حتى يصبحن قدوة لكل الفتيات والسيدات ويتشجعن على الشروع في تحقيق احلامهن.