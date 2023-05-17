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محافظ القليوبية: دعم غير مسبوق لمشروع تنمية الأسرة المصرية

كتب:

حسن صالح
10:34 ص | الأربعاء 17 مايو 2023
اجتماع محافظ القليوبية

اجتماع محافظ القليوبية

أكدَّ اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يحظى باهتمام ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية، نظرا إلى دوره في إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل للارتقاء بالخصائص السكانية، حيث تعتمد الدولة لأول مرة في إدارة هذه القضية على أنشطة اقتصادية لتمكين المرأة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الصادرة مؤخرا خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023. 

دعم مشروعات الإدخار والاقراض الرقمية

وأضاف أن المشروع يسهم في دعم مشروعات الإدخار والاقراض الرقمية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وكذا دعم البرامج التنموية المختلفة عبر بناء قدرات المرأة لتنفيذ المشروعات الصغيرة والخضراء والأنشطة المُستدامة المدرة للدخل، هذا إلى جانب ما يتعلق بتحفيز مشروعات المرأة ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية لتعزيز مساهمتها فى توطين الصناعة الحديثة.

وأشار إلى أن إلى الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تقوم على أربعة محاور هي التمكين الإقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي، والتحول الرقمي، بداية بقرى مركز شبين القناطر الـ36 والتي حظيت بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقليوبية، وبمشاركة 7 بنوك للتمويل والإقراض بقروض ميسرة لسيدات تلك القرى المستهدفة 

أوضح محافظ القليوبية في بيانه أنه عقد اجتماعا مع إنجي أباظة مديرة التمكين الإقتصادي مشروع تنمية الأسرة بوزارة التخطيط، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة و خالد عبد العليم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي  والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفنى لمناقشة آليات تفعيل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمحافظة القليوبية 

خطة البرامج التدريبية

أضاف المحافظ أن الاجتماع تناول خطة البرامج التدريبية، وطريقة الحشد لتأهيل السيدات المستهدفات بقرى مدينة شبين القناطر، بمساعدة المجلس القومي للمرأة ومديريات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي متمثلة في مراكز الشباب والجمعيات الأهلية بالقُرى المستهدفة.

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