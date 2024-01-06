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الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالقذائف الفوسفورية عددًا من البلدات جنوب لبنان

كتب:

حسن رمضان
06:13 م | السبت 06 يناير 2024
آثار قصف إسرائيلي على جنوب لبنان - أرشيفية

آثار قصف إسرائيلي على جنوب لبنان - أرشيفية

قصفت الطائرات الحربية والمسيرات والمدفعية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، بالقذائف الفوسفورية، عددًا من البلدات جنوب لبنان، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

من جانبها، استهدفت عناصر حزب الله في وقت سابق اليوم، تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في أفيفيم بالأسلحة وأحدثوا إصابات مباشرة للجنود، وفقًا لبيان أصدره الحزب، ونشرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي في غارتين، المنطقة الواقعة بين بلدتي كوثرية السياد وقضاء النبطية في صيدا جنوب لبنان، فيما ذكرت وسائل إعلام بينها شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، أن الغارتين وقعتا بالقرب من منزل مدير الأمن العام اللبناني السابق اللواء عباس إبراهيم.

 

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