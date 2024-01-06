الاحتلال الإسرائيلي يسرق 90 مليون شيكل من أموال أهالي غزة.. ما القصة؟

في اليوم الـ92 للعدوان المستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، كشف العشرات من أهالي القطاع الفلسطيني عن جريمة جديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تتمثل في قيام جنود الاحتلال بسرقة أموالهم ومشغولاتهم الذهبية.

عمليات السرقة جاءت على أكثر من طريقة

وأشار المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة إلى أن المسروقات التي أقدم جنود الاحتلال الإسرائيلي على سرقتها، تقُدر بقيمة 90 مليون شيكل، وأوضح أن عمليات السرقة جاءت على أكثر من طريقة، منها:

الأولى: أثناء مرور النازحين الفلسطينيين عبر الحواجز التي أقامها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الطرق بين شمال وجنوب قطاع غزة، حيث قام جنود الاحتلال بالاستيلاء على الحقائب الخاصة بمئات النازحين، المتجهين من شمال غزة إلى المناطق الجنوبية، بما تحتويه من ممتلكات ثمينة وأموال وذهب.

الثانية: كانت عن طريق القوة والسطو على المنازل، التى طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكانها الخروج منها، وعندما خرج أصحاب المنازل، دخلها جنود الاحتلال وسرقوا محتوياتها، كما عمدوا إلى القيام بأعمال استفزازية، والتقطوا صوراً ومقاطع فيديو، توثق هذه الجرائم، ونشروها على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

جريمة ممنهجة

ووصفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» هذه الجريمة بأنها سرقة ممنهجة لأموال الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ بداية عملية الاجتياح البري، وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن جيش الاحتلال استولى على 5 ملايين شكيل خلال الحرب على قطاع غزة، وتم تحويلها إلى القسم المالي بوزارة الدفاع.

كما أكدت صحيفة «واينت» الإسرائيلية أن جيش وجنود الاحتلال استولوا على 5 ملايين دولار، كما ساعدت ذلك وحدة الغنائم في شعبة التكنولوجيا واللوجستيات بالجيش، فقد صادرت الأموال التى تم ضبطها.

وتعيد هذه الجرائم الأذهان إلى وقائع سرقة مماثلة، كشفت عنها صحيفة «معاريف» العبرية، قبل عدة سنوات، حيث نشرت تحقيقاً صحفياً يظهر قيام جنود الاحتلال الإسرائيلي بسرقة أموال من المواطنين الفلسطينيين، خلال عمليات عسكرية سابقة للواء «جولاني» شرقي خان يونس، في جنوب قطاع غزة.