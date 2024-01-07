تفاصيل زيارة الرئيس السيسي للمدينة الأولمبية.. وإعلاميون يوجهون رسالة من استاد مصر

تفقَّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالأمس، «استاد مصر» بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يقام مران المنتخب الأول لكرة القدم، وحضر الرئيس جانبا من المران الصباحي للمنتخب.

ورافق الرئيس السيسي، في جولته، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال الرئيس السيسي للاعبي وجهاز المنتخب: «سعيد إني أشوفكم والله، وطبعا برحب بيكم وسعيد بيكم، وأتمنى ليكم كل خير».

الرئيس: عملنا جهد كبير أوي لبناء بنية رياضية في مصر

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع لاعبي المنتخب الأول لكرة القدم، خلال تفقده «استاد مصر» بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: «عاوز أقولكم عملنا في مصر إيه من 2014، عملنا جهد كبير أوي لبناء بنية رياضية في مصر، ومش بس على أد المدينة الأولمبية، لأ في كل محافظة منشآت رياضية تساعد الشباب الرياضيين».

وقال الرئيس السيسي: «بالإضافة لـ4500 مركز شباب كانوا موجودين قبل كده بس رفعنا كفاءتهم، وفي مبادرة حياة كريمة تم رفع كفاءة 1700 مركز شباب».

وأضاف الرئيس: «مدينة مصر الأولمبية فيها 22 منشأة رياضية طبقا للمعايير العالمية في كل لعبة، سواء السباحة أو التنس أو الاسكواش».

وتابع: «بدأنا في مدينة مصر الأولمبية من 6 سنوات.. اهتمينا أوي بمصر وشعبنا ووفرنا بنية رياضية تليق، وكمان بنجهز لاعيبة تمثل مصر بشكل يليق».

وواصل الرئيس السيسي، للاعبي المنتخب: «كل اللي موجودين هنا دلوقتي شباب ربنا ميزهم بالموهبة، والموهبة مسؤولية، عندنا 7 لاعبين محترفين في الأندية الأوروبية، وهو شيء يشرفنا، وهي مسؤولية كبيرة، في النهاية انتو بتمثلوا نفسكم وبتمثلوا بلدكم».

وأضاف الرئيس: «لازم تبذلوا جهد كبير علشان تمثلوا بلدكم وفريقكم، وعلينا مسؤولية تانية بضرورة الإخلاص للفريق والدولة واللعبة».

واستكمل الرئيس أن المنتخب المصري قوة ناعمة كبيرة جدا، وكرة القدم أكثر لعبة في العالم لها جماهير ومتابعون ومحبون، ولها تأثير كبير جدا، موضحا: «مصر حصلت على كأس الأمم الأفريقية 7 مرات، وتستحق أكثر من كده بكتير، محتاجين نبقى 8 و9 و10 بطولات».

وقال الرئيس موجها حديثه للاعبين: «مش هنسى أبدا أشكر كل المحترفين في الأندية الأوروبية، ربنا يوفقكم في رحلتكم وتيجو بنتيجة تفرحنا، وكل سنة وأنتو طيبين وعام سعيد عليكم وعلى أسركم، وخلو بالكم من بعض، وخلو عندكم إخلاص لبعض».

وأضاف: «ربنا يوفقكم، مبسوط إني شوفتكم، وكل المصريين بيتابعوكم كويس أوي»، موضحا: «أنتو ليكم تأثير كبير جدا على كل اللي بيتفرج عليكم، وحجم الالتزام والسلوكيات الطيبة بيكون له تأثير كبير جدا على كل اللي بيتفرج جوه وبره مصر، فحافظوا على الصورة دي تكون صورة جميلة ونقية وتعكس مصر وحضارة مصر».

صلاح يشكر الرئيس: نعدك بالفوز ببطولة أمم أفريقيا

وتحدث محمد صلاح قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لمعسكر المنتخب في المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: «بنشكر حضرتك على الدعم ده، ووزير الرياضة بيوصل لنا دعم ومساندة حضرتك، وكمان اتحاد الكرة، وفيه تحسن كبير بالمنظومة، وكل حاجة عاوزينها بتتوفر لنا».

وأضاف «صلاح»: «اللاعيبة بتوعد حضرتك تكسب بطولة أمم أفريقيا في كوت ديفوار، والبطولة اللي فاتت مكناش محظوظين شوية، عملنا اللي علينا والتوفيق بتاع ربنا، والمنظومة كلها بتوعد حضرتك تعمل حاجة كويسة في البطولة ونكسبها».

وتحدث روي فيتوريا مدرب المنتخب الأول لكرة القدم، قائلا: «بشكر سيادتك على كل الدعم اللي وفرته لنا، وبنشكر حضرتك على وجودك معانا، ومبسوطين إننا بنمثل بلد كبيرة زي مصر، ودي مسؤولية كبيرة علينا وعاوزين نبقى مثال جيد لكل الرياضيين الصغيرين في مصر».

وأضاف مدرب المنتخب الأول لكرة القدم: «واثق إننا كفريق هنبذل كل الجهد للوصول لهدفنا ونكسب البطولة».

وقال الإعلامي سيف زاهر: «إحنا موجودين النهاردة في القرية الأولمبية بالعاصمة الإدارية، وموجودين في ستاد مصر، اللي بيشيل أكتر من 90 ألف مشجع».

وتابع: «ضربة البداية هتكون من هنا، من ستاد مصر في القرية الأولمبية بالعاصمة الإدارية».

واستطرد: «كل حاجة زي ما الكتاب بيقول، ملعب حلو جدا وإن شاء الله نشوف فيه ماتشات لمنتخب مصر ويتملي الاستاد زي ما اتعودنا في ستاد القاهرة.. وإن شاء الله يبقى ستاد الرعب».

وتابع: «عندنا تفائل في بطولة أفريقيا، ووجود الرئيس السيسي دفعة معنوية كبيرة جدا».

وقالت الإعلامية ميرهان عمرو: «احنا موجودين على ستاد معمول على أعلى مستوى، وبنتابع تمرين منتخب مصر قبل أيام من مشاركته في بطولة الأمم الأفريقية، أما على مستوى الحدث، موجود رئيس الجمهورية وطبعا مسؤولين كتار عشان يدعموا منتخب مصر الأول قبل خطوات قليلة من مشاركته في الأمم الأفريقية».

وأوضحت الإعلامية شيما صابر: «كلنا عندنا حالة تفاؤل نقدر نكون أصحاب النسخة الحالية لأمم أفريقيا، منتخبنا فاز بالبطولة دي 7 مرات».