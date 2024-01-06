ناقد رياضي عن زيارة الرئيس السيسي لتدريبات المنتخب الوطني: أب حنون يحفز اللاعبين

قال إيهاب الخطيب، الناقد الرياضي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتدريبات المنتخب الوطني في العاصمة الإدارية، بمثابة دعم للفريق قبل سفره إلى كوت ديفوار للمنافسة على اللقب الأفريقي في بطولة الأمم 2023.

مفخرة جديدة لمصر والمصريين

وتابع «الخطيب» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المدينة الأولمبية التي يتدرب بها الشباب مفخرة جديدة لمصر والمصريين في العاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت إلى أن مصر لديها مدينة أولمبية عالمية أُنْشِئَت على أحدث طراز عالمي، مضيفا أن الكرة المصرية قوة ناعمة في المنطقة والعالم، والمدينة الأولمبية تحولت من حلم قبل 5 سنوات إلى واقع الآن.

وأردف أن تفقد الرئيس السيسي اليوم بمثابة زيارة أب حنون وتشريف كبير إذ كانت أعين اللاعبين تلمع من الفرحة بهذه الزيارة التي تمثل دعمًا لهم ويشعرون بالفخر والمسؤولية الكبيرة ويرون أنها حافز على تقديم أكثر ما لديهم في البطولة.

واختتم أن مصر وضعت نفسها على الخريطة العالمية في تنظيم البطولات بسبب المنشآت الرياضية التي أنشأتها خلال السنوات الأخيرة تمثلت في ملاعب حديثة.