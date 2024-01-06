الرئيس السيسي يصافح المشاركين في قداس عيد الميلاد المجيد (فيديو)

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مصافحة المشاركين في قداس عيد الميلاد المجيد في العاصمة الإدارية الجديدة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وبدأ قداس عيد الميلاد المجيد برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.