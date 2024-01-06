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الرئيس السيسي يصافح المشاركين في قداس عيد الميلاد المجيد (فيديو)

كتب:

محمد عزالدين
08:12 م | السبت 06 يناير 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مصافحة المشاركين في قداس عيد الميلاد المجيد في العاصمة الإدارية الجديدة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وبدأ قداس عيد الميلاد المجيد برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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