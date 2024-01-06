قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة حولا جنوب لبنان

قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، مساء اليوم، إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت بشكل عنيف أطراف بلدة حولا الجنوبية والشمالية في محافظة النبطية جنوب لبنان، مشيرة إلى سقوط عدد من القذائف المعادية في محيط تلة حمامص.

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف تلة حمامص

وفي وقت سابق من اليوم، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بقذيفتين تلة حمامص في سردا، فيما أشارت الوكالة الوطنية للإعلام، إلى عدم وقوع إصابات في القصف الإسرائيلي على بلدة كوثرية السياد، والذي أدى إلى تدمير أحد المنازل.

من جانبها، فتحت فرق الدفاع المدني البناني، الطرقات وإزالة الردم والركام الذي تطاير جراء غارة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على عيتا الشعب.

تحقيق إصابة مباشرة

وكان «حزب الله»، قال في بيان، مساء اليوم، إن عناصره استهدفت عند الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي «نفس توقيت القاهرة»، تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المنارة بالأسلحة المناسبة، مشيرا إلى تحقيق إصابة مباشرة.

وعند الساعة 05:05 من مساء اليوم ذاته، استهدف الحزب تجمعا لقوات الاحتلال في محيط موقع جل العلام، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.