رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة حولا جنوب لبنان

كتب:

حسن رمضان
08:27 م | السبت 06 يناير 2024
آثار قصف إسرائيلي على جنوب لبنان - أرشيفية

آثار قصف إسرائيلي على جنوب لبنان - أرشيفية

قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، مساء اليوم، إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت بشكل عنيف أطراف بلدة حولا الجنوبية والشمالية في محافظة النبطية جنوب لبنان، مشيرة إلى سقوط عدد من القذائف المعادية في محيط تلة حمامص.

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف تلة حمامص

وفي وقت سابق من اليوم، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بقذيفتين تلة حمامص في سردا، فيما أشارت الوكالة الوطنية للإعلام، إلى عدم وقوع  إصابات في القصف الإسرائيلي على بلدة كوثرية السياد، والذي أدى إلى تدمير أحد المنازل.

من جانبها، فتحت فرق الدفاع المدني البناني، الطرقات وإزالة الردم والركام الذي تطاير جراء غارة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على عيتا الشعب.

تحقيق إصابة مباشرة

وكان «حزب الله»، قال في بيان، مساء اليوم، إن عناصره استهدفت عند الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي «نفس توقيت القاهرة»، تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المنارة بالأسلحة المناسبة، مشيرا إلى تحقيق إصابة مباشرة.

وعند الساعة 05:05 من مساء اليوم ذاته، استهدف الحزب تجمعا لقوات الاحتلال في محيط موقع جل العلام، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

 

اقرأ المزيد:

الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالقذائف الفوسفورية عددًا من البلدات جنوب لبنان

القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات على جنوب لبنان

«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تهدد بشن حرب ضد حزب الله إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق

«حزب الله» يطلق 62 صاروخا على قاعدة ميرون الإسرائيلية ردا على اغتيال «العاروري»

«حزب الله» يعلن مقتل أحد عناصره في بنت جبيل جنوبي لبنان
بقلم حسن رمضان