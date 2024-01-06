الرئيس السيسي: أدعو الله أن يكون العام الجاري نهاية لفترة صعبة مرت على العالم كله

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، قائلا: «كل عام وأنتم بخير، وصحة وسلامة وعيد سعيد وسنة إن شاء الله سعيدة علينا كلنا، كل سنة وأنتم طيبين ليكم كلكم، لكل الناس، ولكل المصريين لكل العالم.. عام سعيد وعيد سعيد».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بقداس عيد الميلاد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة: «نتمنى من الله سبحانه وتعالى، وندعوه إنه يخلي العام ده نهاية لفترة صعبة مرت على العالم كله، تقريبا من 2020 والظروف صعبة والأزمات صعبة، ونتمنى حتى الأزمة الكبيرة اللي بنعشها دلوقتي في منطقتنا.. مش عاوز أتكلم في مشاكل ولا حاجة، ده عيد وعاوزين نشارككم فرحتكم ونهنيكم ونتمنى لكم كل خير».