أقباط بورسعيد يؤدون قداس عيد الميلاد المجيد.. الفرحة تعم الكنائس والشوارع

شهدت كنائس بورسعيد، مساء اليوم، قداس عيد الميلاد، بحضور القساوسة والأقباط، مرتدين أجمل الملابس، كما حرص الأطفال على شراء الهدايا والحلوى للاحتفال بالعيد، وتبادل المصلون التهنئة، وسط فرحة غامرة من الجميع.

كما حرص عدد من المسؤولين التنفيذيين حضور الاحتفالات بالكنائس، وتهنئة إخوانهم الأقباط بالعيد، مؤكدين على وحدة مصر، وأن أعيادهم واحدة مع اختلاف العقيدة.

كنيسة ماري مرقص ببورفؤاد

وأقام الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، وضواحيها صلاة قداس عيد الميلاد في كنيسة ماري مرقص بمدينة بور فؤاد، كما رتل آيات من الإنجيل وردد خلفه القساوسة والمصلين.

ورتل فريق الموسيقى بالكنيسة الترانيم، وصلى المسيحيين من أجل وحدة مصر وحمايتها من كل مكروه.

تكثيف أمني في محيط كنائس بورسعيد

كان محيط كنائس بورسعيد، قد شهد إجراءات أمنية مكثفه قبل وأثناء الصلاة حيث انتشرت الكمائن الثابتة والمتحركة، تحت إشراف اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، الذي تفقد عدد الكنائس ببورفؤاد، وحي الشرق، والزهور، والمناخ؛ لتأمين دخول المواطنين إلى محيط دور العبادة، إذ جرى نشر دوريات أمنية بكل الطرق والمحاور على نطاق واسع.