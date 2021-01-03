بعد إصابته بكورونا.. مطران بورسعيد: أنا بخير ولا تستمعوا للشائعات

طالب الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، أحباءه بعدم الاستماع للشائعات المغرضة التى تنتشر حول سوء حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال مطران بورسعيد إن مروجى الشائعات "ناس مغرضين"، مضيفا أنه بخير وصحة جيدة وفى تحسن، وأشار إلى أنه إكتشف إصابته بفيروس كورونا مبكرا وشكر الله أنه لا توجد إصابات بالرئة.

وأكد تادرس أنه أجرى فحوصات وتحاليل طبية وهى إلى حد كبير "معقولة" وأوضح أنه فى دور التعافى.

وقدم الأنبا تادرس الشكر والمحبة لكل فرد من سأل عليه فى كل مكان سواء داخل مصر أو بالدول الأجنبية منها أمريكا وكندا وأستراليا، مؤكدا أنه بخير وكل شيء يسير حسب إرادة الله.

جاء ذلك خلال فيديو له نشر على الصفحة الرسمية لمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد.

وقدم مطران بورسعيد التهنئة من كل قلبه بالعام الميلادى الجديد وعيد ميلاد المسيح المجيد الذي غيَّر وجه التاريخ لنفرح ونبتهج فيه، كما هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، داعيا الله أن يكون عام خير وأن تحل البركة على العالم كله ومصر خاصة بعناية الله فنحن حياتنا بين يدى الله.

يذكر أن الأنبا تادرس كان قد حضر منذ أيام مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مراسم تشيع جنازة الراحل وليد جندى مدير مشروع تربية الماشية ببورسعيد إثر إصابته بفيروس كوروناوذلك بالكنيسة الكاتدرائية. وبحضور عضوي مجلس الشيوخ الدكتور عاطف علم الدين وعادل اللمعي وأعضاء مجلس النواب الدكتور محمود حسين وحسن عمار.

وقدم المحافظ واجب العزاء إلى نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد وقيادات الكنيسة وأسرة الدكتور الراحل، مؤكدا لهم أنه كان مثالا يحتذى به في العطاء والاجتهاد بالعمل، وله دور بارز ومهم في نجاح مشروع تنمية الماشية، وأدى دوره على الوجه الأكمل في العمل التنفيذي.