تحالف الأحزاب: مصر تصدت لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية.. وتسعى للسلام

أكد النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية أن القيادة السياسية لعبت حركا دبلوماسيا موسعا لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في قطاع غزة بعد أن ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم بشرية بحق المدنيين الفلسطنيين.

تصفية القضية الفلسطينية

وقال تيسير مطر، خلال تصريحات لـ«لوطن إن مصر استطاعت خلال الفترة الماضية أن تتصدى لكافة مخططات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية والتي كانت بنودها تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه للدول المجاورة، وذلك بهدف فرض سيطرته الكاملة على حساب الدول المجاورة؛ الأمر الذي ترفضه الشعوب والاتفاقيات الدولية.

عملية السلام في المنطقة

وتابع أمين عام تحالف الأحزاب المصرية: «كما حرصت الدولة المصرية على دعم عملية السلام في المنطقة وظهر ذلك من خلال المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الأمر الذي كشف للعالم بأكمله المساعي المصرية لإحلال عملية السلام في المنطقة».

ومن المقرر أن يبدأ وزير الخارجية أنتوني بلينكن زيارة للشرق الأوسط، تشمل 8 دول والضفة الغربية لعقد مباحثات بشأن قطاع غزة والتي تتضمن زيارة لمصر.