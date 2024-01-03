أمين عام «تحالف الأحزاب» يشيد بمشروع قانون الهيدروجين الأخضر: يعزز الاستثمار

أكد النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن مشروع قانون حوافز الهيدروجين الأخضر يستهدف إقرار بعض الحوافز والضمانات للحفاظ على المستثمرين الحاليين، والموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وأوضح مطر في تصريحات لـ«الوطن» أن أكبر نسبة مخزون للهيدروجين الأخضر توجد في أمريكا والصين والهند، ما يؤكد أن تلك الدول على علم تام بأن مستقبل الطاقة النظيفة التي سيستخدمها العالم خلال المرحلة المقبلة تعتمد بشكل كبير على الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

جذب الاستثمارات الأجنبية

وتابع أمين عام تحالف الأحزاب: «مشروعات الهيدروجين الأخضر تعد واحدة من أهم المحفزات لجذب الاستثمارات الأجنبية، كونها ترتكز على فكرة إنتاج الطاقة النظيفة، والتي من شأنها أن توفر العملة الصعبة للمصرف المصري، وتخلق فرص عمل وفيرة للشباب».

وأشار إلى أن القانون يستهدف في المقام الأول تحويل مصر لمعرض لوجستي إقليمي لإنتاج الطاقة النظيفة.