«تحالف الأحزاب» عن قرار تخصيص 100 مليون جنيه لدعم كبار السن: يحقق حياة كريمة

أشاد النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم كبار السن، لتلبية المتطلبات المعيشية وتوفير حياة كريمة.

دعم كبار السن وتلبية احتياجاتهم

وأضاف «مطر» خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لدعم كبار السن، وتوفير لهم ما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية ومتطلبات الحياه اليومية، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشعر بمتطلبات كبار السن، ويحرص على توفير لهم سبل الراحة.