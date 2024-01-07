3 أسباب تدفعك للحصول على مصل الإنفلونزا الآن.. اعرف المراكز الرسمية بالإسماعيلية

حذّرت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء، المواطنين من مخاطر الإصابة بالإنفلونزا، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، وإصابة العديد من المواطنين بالإنفلونزا وانتقال الفيروس من شخص إلى آخر.

وأوضحت «الوطنية للطوارئ» في بيان، أنّ 3 أساس مهمة تدفع المواطنين للحصول على مصل الإنفلونزا، أولها نجاح المصل في تقليل نسبة الإصابة بالفيروس، وخفض احتمالية تعرض المصاب إلى مضاعفات خطيرة، قد تحدث بسبب الإنفلونزا، إلى جانب تقليله للحاجة إلى البقاء في المستشفي، حال تعرض الشخص للإصابة به.

أماكن توفر مصل الإنفلونزا في الإسماعيلية

وتوفر مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، مصل الإنفلونزا في الوحدات الصحية، المنتشرة في المراكز الموزعة على المحافظة بالكامل، ضمن اللقاحات السنوية التي تتسلمها مديرية الصحة والسكان.

وأعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية، إتاحة مصل الإنفلونزا في الصيدليات المختلفة للجمهور بشكل طبيعي، ويمكن الحصول عليه تحت إشراف طبي للوقاية من الإنفلونزا طوال العام.

وتعتبر الإنفلونزا عدوى تصيب الأنف والحنجرة والرئتين، وأجزاء من الجهاز التنفسي، وتحدث بسبب أحد الفيروسات، إلا أن مضاعفاتها في بعض الأحيان يمكن أن تكون قاتلة، حسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان.