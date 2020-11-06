تفاصيل سقوط ربة منزل وزوجها يتاجران بالأمصال.. "الانفلونزا بـ300 جنيه"

"لقاح الإنفلونزا بـ 300 جنيه".. بهذه الكلمات بدأ متهم وزوجته "ربة منزل"، اعترافاتهما أمام النيابة العامة، في اتهامها بالاتجار في الأدوية والعقاقير غير المصرح بتداولها.

وأضاف المتهم أنه صاحب محل ملابس بدائرة مركز شرطة بلبيس وزوجته حاصلة على دبلوم تجارة، ونظرا لاحتياج المواطنين إلى بعض الأدوية غير المتوفرة في السوق قام هو بالبحث عنها وعن مصدر بيعها، وتوفيرها وعرضها على صفحة بموقع "فيس بوك".

وأوضح المتهم أنه وجد العشرات يطلبون منه الشراء فقام بالتعامل معهم وتوصيل الأدوية إلى منازلهم بواسطه سيارة ملكه، مؤكدًا أن زوجته كانت تساعده في عمله.

وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، عن نشر مشاركات على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك تتضمن الترويج لأدوية وعقاقير طبية مخدرة وأدوية منشطة ومستوردة ومهربة وأدوية خاصة بوزارة الصحة، وبيعها بكميات كبيرة بدون تذكرة طبية ومزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، مقابل مبالغ مالية كبيرة والتربح من خلالها.

وتوصلت التحريات للقائم على إدارة تلك الصفحة وتبين أنه حاصل على دبلوم تجارة ومالك محل ملابس، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية ويقوم هو وزوجته حاصلة على دبلوم تجارة، مقيمة بذات العنوان بترويج تلك الأدوية والعقاقير على عملائهم، مستخدماً في ذلك سيارته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بالسيارة قيادته حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، وبحوزتهما 800 علبة مصل لقاح الأنفلونزا خاصة بهيئات وزارة الصحة وممنوع تداولها بالأسواق، وقيامهما ببيع المصل بـ 300 جنيه.

وضبط بحوزتهما 16 فاتورة ورقية مدون بها بيع أصناف أدوية مختلفة بكميات كبيرة، ومبلغ مالي من متحصلات بيع الأدوية وهاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما غير المشروع وحيازتهما للمضبوطات، وأنهما يقومان بالإتجار في الأدوية والعقاقير الطبية وتسويقها على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" مستخدماً سيارته للتنقل بين المحافظات لتوزيع تلك الأدوية على عملائهم، مقابل مبالغ مالية كبيرة بمشاركة زوجته، وأن المبلغ المالي من متحصلات بيع تلك الأدوية والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما.