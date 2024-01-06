وكيل «صحة الشرقية» يوجه بتشغيل المولد الكهربائي الجديد بمستشفى منيا القمح

مرّ الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على مستشفى منيا القمح المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بها، ورفع درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد.

تحسين خطوط السير بقسم الطوارئ

تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة، وناقش بعض المقترحات لتحسين خطوط السير بقسم الطوارئ، ونقل غرفة التصنيف قبل غرفة الإنعاش القلبي الرئوي، لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالاستقبال، طبقًا للمعايير.

كما اطمأن على انتظام سير العمل ببنك الدم التجميعي بالمستشفى، الذي يعد الأول في توفير خدمة مشتقات الدم من الصفائح الدموية، التي تستخدم غالبًا في حالات الأورام وسرطانات الدم وحالات النزيف، لمنع أو علاج النزيف لدى الأشخاص، الذين يعانون من انخفاض عدد الصفائح الدموية أو ضعف وظائف الصفائح.

كما وجه «مسعود» إدارة المستشفى بسرعة تشغيل المولد الكهربائي الجديد، الذي جرى دعمه للمستشفى، بتكلفة تقديرية بلغت أكثر من 6 ملايين جنيه، بعد الاطمئنان على كافة التوصيلات اللازمة له، وبعد أن جرى وضعه على القاعدة الخرسانية المخصصة، لتحمل الجهد العالي.

تأتي هذه الزيارات الميدانية، حرصًا من وكيل وزارة الصحة على متابعة سير العمل بمختلف المستشفيات بالمحافظة، وتذليل أي عقبات أمام تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.