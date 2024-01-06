تنظيم حملات لتوعية الأسر بأهمية الصحة الإنجابية في مطروح

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، تنفيذ فرق التثقيف الصحي بمحافظة مطروح، برئاسة الدكتورة إسراء راضي مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، لقاءات وندوات علمية طبية ودينية عن الصحة الإنجابية، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بمطروح، التي يجري تنظيمها للمواطنين في المساجد، لتوفير حياة صحية آمنة وكريمة للمواطنين.

الاستراتيجية القومية للتعريف بالقضية السكانية

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إنّ هذه الندوات واللقاءات التثقيفية تأتي في إطار الإستراتيجية القومية للسكان والصحة والتنمية، التي جرى إطلاقها في شهر سبتمبر الماضي، عقب اللقاء الموسع الذي عقده الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مع وكلاء وزارة الصحة، والأوقاف بجميع محافظات الجمهورية، منذ أيام بالقاهرة، والتوجيه بتنفيذ حملات توعوية بدور العبادة بجميع المحافظات، ضمن الاستراتيجية القومية، للتعريف بالقضية السكانية والصحة الإنجابية.

مشكلات صحية تضر بالأسرة

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنّ ندوات التوعية تتضمن المشكلات الصحية التي تضر بالأسرة من تكرار الحمل غير المنظم، ومخاطر الزواج المبكر، كذلك مصير الأطفال الذين يولدون ضعفاء وغير مكتملين، فضلاً عن حق الأبوين في حياة صحية سليمة، وأهمية الألف يوم الذهبية أي الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل، كفترة مباعدة بين الحمل والآخر.