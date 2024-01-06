ناقد رياضي عن زيارة الرئيس السيسي لمعسكر المنتخب: رفعت الروح المعنوية للاعبين

قال الدكتور عثمان إبراهيم، الناقد الرياضي، إنَّ هناك حالة كبيرة من الامتنان للاعبي منتخب مصر ومدرب المنتخب بعد زيارة الرئيس السيسي لمعسكر المنتخب الوطني اليوم، في مدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً: «الزيارة تسببت في ارتفاع الروح المعنوية للمشهد الرياضي في مصر، وتركت أثراً واضحاً للغاية للاعبين تزامناً مع سفر المنتخب الوطني لبطولة الأمم الأفريقية».

وأضاف «إبراهيم»، في مداخلته الهاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ المنتخب الوطني والجهاز الفني يعلم أنَّ «البلد كلها وراهم من أصغر لأكبر حد فيها.. كلنا ورا منتخب مصر، ولأجل هذا رأينا كلمات محمد صلاح المُشجعة والتي كانت انعكاساً لحالة كبيرة من التفاؤل والأمل في الفوز لتحقيق وإهداء الفرحة لشعب مصر».

وتابع الناقد الرياضي: «المنافسة ستكون صعبة، وهو المتوقع، ولكن بعد الروح العالية التي رأيناها اليوم وزادت بزيارة الرئيس السيسي لمعسكر المنتخب، وتأكيد اهتمام القيادة السياسية بمنتخب مصر وتوفير أماكن وتهييئتها للتدريب ومردود كبير للملعب العملاق الكبير وافتتاح يليق بالعاصمة الإدارية والجمهورية الجديدة».

واستطرد: «زيارة الرئيس السيسي للمنتخب اليوم، رسالة مهمة وصلت للمدير الفني للمنتخب ليؤكد على نيته بذل مزيد من الجهد في تدريبات المنتخب بل وما يفوق هذا الجهد لكي نفرح شعب مصر بفوز المنتخب بالبطولة، رغم صعوبة المنافسة ولكننا على ثقة كبيرة في رجال المنتخب وقدرتهم على الفوز».