وكيل «صحة الشرقية» ينقل فنيي معمل وأشعة طب الأسرة بالعزيزية بسبب تغيبهما

مرّ الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على مركز طب الأسرة بالعزيزية، التابع للإدارة الصحية بمنيا القمح، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمات الطبية المقدمة، ضمن المبادرة الرئاسية «خدمات الرعاية الأولية»، وذلك بعد المرور على مستشفيات الصدر بالزقازيق، ومنيا القمح المركزي.

تغيب الموظفين

تابع وكيل وزارة الصحة، سير العمل بالمركز الطبي، خلال الفترة المسائية، ومناظرة تواجد القوى البشرية، وتلاحظ عدم تواجد فنية المعمل وفنية الأشعة المكلفين بالنوبتجية.

ووجه وكيل الوزارة، بندب الفنيين إلى خارج الإدارة الصحية بمنيا القمح، وتوزيعهما وفقًا لحاجة العمل.

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

اطمأن «مسعود» على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وصرف العلاج اللازم لمرضى العيادات المسائية، كما تابع مع أطباء العيادات المسائية مؤشرات التردد على العيادات في التخصصات المختلفة، مثل «الأمراض الباطنية، والنساء والتوليد، والأطفال، والعلاج الطبيعي، والجلدية، والأسنان»، مطمئنًا على انتظام تقديم الخدمة الطبية بالمركز وفقًا لفترات العمل المحددة ضمن خطة المبادرة الرئاسية.

كما تفقد غرفة ملفات طب الأسرة، واطمأن على تسجيل نسبة كبير للأسر الموجودة بالقرية والمناطق المحيطة بها، والمستفيدة من خدمات المركز الطبية، موجهًا بالعمل على استكمال كافة ملفات طب الأسرة.