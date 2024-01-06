رئيس لجنة الشباب بـ«النواب»: «مصر الأولمبية» تضعنا في مصاف المنشآت الرياضية الكبرى

أكد محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة نقلة نوعية للمنشآت الرياضية على مستوى العالم، مشيراً إلى أنها تضع مصر فى مصاف الدول العالمية الكبرى.

وقال «حسين»، خلال حواره مع «الوطن»، إن الرئيس السيسى اطمأن على المنتخب الوطنى لكرة القدم، وطالب اللاعبين ببذل أقصى الجهد لإسعاد الجماهير المصرية، وتلك دفعة معنوية كبرى لأبطالنا.

كيف ترى توجُّه الدولة نحو إنشاء مدن أولمبية على مستوى الجمهورية وفى القلب منها العاصمة الإدارية؟

- مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى زارها الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس، تُعد مدينة رياضية عالمية وصرحاً رياضياً متكاملاً هو الأكبر فى الشرق الأوسط، وجرى إنشاؤه وفقا لأعلى المواصفات العالمية، حيث تحتوى المدينة العالمية على كل المنشآت الرياضية من استادات وملاعب مغطاة لمختلف الألعاب الرياضية والجماعية، بالإضافة إلى المناطق الخدمية المختلفة، وتضم استاداً أولمبياً تم تصميمه على شكل القلادة الملكية المصرية، بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة حول العالم فى بناء الملاعب.

وتصل سعته إلى أكثر من 90 ألف متفرج ليكون من أكبر الملاعب فى مصر والشرق الأوسط، كما تضم مدينة مصر للألعاب الأولمبية صالة مغطاة تصل سعتها إلى 15 ألف متفرج، بالإضافة إلى صالة أخرى تصل سعتها إلى 8 آلاف متفرج.

ماذا عن زيارة الرئيس السيسى للمنتخب؟

- الرئيس السيسى منذ ولايته المسئولية وهو يضع ملف الرياضة والشباب على عاتقه ويحرص على الاهتمام الكبير به، وتأتى زيارته لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة ليطمئن على المنتخب الوطنى لكرة القدم الذى يواصل تدريباته استعداداً للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديڤوار، وطالبهم ببذل أقصى الجهد لإسعاد الجماهير المصرية، وتلك الزيارة تعطى دفعة معنوية كبيرة للمنتخب بطل أفريقيا.

حققنا 2800 ميدالية فى 4 سنوات.. وبلغ عدد المستفيدين من البرامج والأنشطة الرياضية 16.8 مليون شاب

كيف ترى الإنجازات الرياضية والشبابية فى عهد الرئيس؟

- ما تم تحقيقه فى الرياضة خلال عصر الرئيس السيسى جدير بالتقدير والاحترام، لقد تم إنشاء العديد من المشروعات القومية الخاصة بقطاع الرياضة خلال الفترة من 2014- 2023، بتكلفة وصلت إلى 22 مليار جنيه، كما حصلت مصر على 2800 ميدالية فى الفترة بين 2018 و2022، وبلغ عدد المستفيدين من الشباب والنشء من البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية 16.8 مليون فى سنة 2021/2022، فضلاً عن وصول عدد الأندية حتى 2021 إلى 1195، وتنفيذ 5748 برنامجاً ونشاطاً، حققت أكثر من 137.7 مليون فرصة استفاد منها الشباب والرياضيون

امتد اهتمام القيادة السياسية ليشمل مراكز الشباب بالقرى والنجوع.. حدِّثنا عن هذا الشأن.

- أولت الدولة المصرية اهتماماً واضحاً بها، وتضاعف الاهتمام بالمنشآت الرياضية وتطوير مراكز الشباب، التى شهدت تطوراً فى جميع أنحاء الجمهورية من ملاعب ومراكز للشباب، وتوالت بعدها الإنشاءات الرياضية الضخمة فى ربوع مصر كافة، وقد وجَّه الرئيس السيسى مبكراً بإعداد تصور متكامل لتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية، اتساقاً مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان، فضلاً عن القيمة المضافة لمنظومة الرياضة، ونشر ممارسة الرياضة على مستوى واسع بين جموع الشعب وعمل منشآت تليق بمكانة وحجم مصر وتساعد على استضافة البطولات الكبرى

حققت مصر نجاحات فى تنظيم البطولات الرياضية خلال السنوات الماضية، فماذا عنها؟

- مصر تقدمت كثيراً فى مجال استضافة البطولات العالمية والإقليمية والمشاركات أيضاً، حيث استضافت مصر 335 بطولة قارية وعالمية خلال الفترة بين 2018 و2023، كما أن هناك حدثين مهمين، وهما إقامة بطولة أمم أفريقيا 2019، وتنظيم مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد، فتنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019 يؤكد قدرة الدولة ومتانتها، لأن هذه البطولة جاءت فى ظروف استثنائية بعد اعتذار أكثر من دولة عن عدم استضافتها لعدم وجود الوقت الكافى، ولكن القيادة السياسية، برؤيتها الثاقبة حول أهمية هذه البطولة من النواحى السياسية والاقتصادية والإعلامية، قررت استضافتها، وبالفعل نجحنا فى هذه المهمة وكسبنا ثقة العالم.

وأكدنا عودتنا للقارة السمراء بعد غياب، أما عن تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد فما حققته مصر يُعد إنجازاً وإعجازاً رائعاً، خاصة أنه كان فى ظل جائحة كورونا، وعلى الرغم من ذلك كان التنظيم يتسم بالاحترافية ونجحت مصر فى إنجاز تنظيم عالمى فى حينه.

طفرة كبيرة

شهدت السنوات الماضية طفرة كبيرة وغير مسبوقة للمنشآت الرياضية، وبالإضافة لمدينة مصر الرياضية الكبرى استطاعت الدولة، بفضل اهتمام الرئيس السيسى ومتابعته، إنشاء 4050 ملعباً خماسياً وقانونياً، وإنشاء وتطوير 8 مدن شبابية، وإنشاء وتطوير 30 من مراكز الابتكار الشبابى والتعلم ومنتديات الشباب والمعسكرات الكشفية، وغيرها.