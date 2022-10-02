فوز علاء عابد برئاسة لجنة «نقل النواب».. ومحمود حسين بـ«الشباب والرياضة»

فاز النائب علاء عابد برئاسة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بالتزكية، في دور الانعقاد الثالث، من الفصل التشريعي الثاني، كما فاز النائب وحيد قرقر، والنائب محمود الضبع بمقعدي الوكلاء والنائب محمد السيد عوض بمقعد أمين السر.

لجنة النقل والمواصلات

وكشف النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات عقب فوزه برئاسة اللجنة، عن أجندة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، هي سرعة مناقشة قانون النقل النهري والذي يضم 11 وزارة.

وأوضح النائب علاء عابد، أن اللجنة ستقوم بعدد من الزيارات الميدانية لمتابعة العمل في القطار السريع المرحلة الأولى «السخنة - العلميين»، ومتابعة الانتهاء من طريق الإسكندرية مطروح الساحلي بعد تطويره.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات، أنّ اللجنة ستستكمل مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب والمتعلقة بمشاكل الطرق، ومشاكل المزلقانات، على مستوى الجمهورية.

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