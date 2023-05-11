وكيل لجنة التضامن بـ«النواب»: الحوار الوطني حريص على مشاركة الشباب (فيديو)

أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أنّ الحوار الوطني سيعمل على إشراك الشباب من أجل زيادة الإنجازات وتطويرها خلال الفترة المقبلة، بحيث يتم الربط بين الحكومة واللجان النوعية داخل اتحادات الطلاب.

ضرورة تمكين الشباب

وأضاف «فتحي» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، أنه يجب تمكين الشباب في مختلف جماعات مصر سياسيا، مشددًا على أهمية التدريب الصيفي من أجل تمكين وتدريب وتأهيل الشباب قبل انتخابات المحليات.

انخراط الشباب في العمل بالأحياء

وتابع مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني «الشباب في حاجة إلى الانخراط في المحليات لرؤية ما يحدث فيها والطريقة التي تدار بها، أنا على صلة بنواب المحافظين وأعلم جيدا أنهم يصطحبون مجموعات من الشباب من أجل اطلاعهم على طبيعة عملهم، وهذا الأمر سيحدث بقوة وبشكل فعلي وفي إطار توصية ترفعها لجنة الشباب للأمانة الفنية ومنها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص صنع القرارات خلال الفترة المقبلة».