صغار شمامسة كنائس بورسعيد يؤدون قداس عيد الميلاد المجيد

شارك صغار الأطفال الشمامسة، في قداس ليلة عيد الميلاد المجيد، بجميع كنائس محافظة بورسعيد، لا سيما كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد، وكنيسة مارمرقس ببورفؤاد، وظهروا بزيهم الأبيض الملائكي.

روح الإيمان والمحبة

ولفت انتباه الجميع، صغر سن الشمامسة الصغار بابتسامتهم وزيهم الأبيض المنسق، وروح الإيمان والمحبة التي ظهروا بها من بداية اللحظات الأولى للقداس وحتى نهايته.

ووصف الحضور، أطفال الشمامسة في القداس، بأنهم أشبه ما يكونوا بالملائكة الصغار بزيهم الأبيض الناصع.

مطران بورسعيد يترأس صلاة عيد الميلاد

وكان قد ترأس الأنبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة مارمرقس ببورفؤاد، وذلك بمشاركة كهنة الكنيسة، وأقباط مدينة بورفؤاد، الذين أقبلوا من كل حدب وصوب لأداء القداس.

وكثفت مديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء مدير أمن بورسعيد، تواجدها بمحيط الكنائس، ووضعت بوابات إلكترونية على مداخلها، فضلًا عن تواجد خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية، وفرضت إدارة المرور، كردونًا أمنيًا مشددًا بمحيط الكنائس لحظر تواجد أي سيارات، في الوقت الذي تجوب عدد من الدوريات المتحركة كل شوارع المدينة الساحلية والميادين الرئيسية.