«القاهرة الإخبارية»: 6 شهداء بقصف الاحتلال الإسرائيلي على جنين كتب: محمد عزالدين 05:59 ص | الأحد 07 يناير 2024 جنين أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بارتقاء 6 شهداء بقصف الاحتلال الإسرائيلي على جنين. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين «الاحتلال الإسرائيلي» يستولى على تسجيلات كاميرات مراقبة في «جنين» استشهاد 70 فلسطينيا وإصابة 250 في جنين منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالمسيرات شرقي مدينة جنين بالضفة الغربية صافرات الإنذار تدوي في جنين تزامنا مع اقتحام إسرائيلي موسع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين جنين الاحتلال بقلم محمد عزالدين