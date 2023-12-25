مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ترافقها جرافة عسكرية، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مدينة ومخيم جنين، وسط إطلاق النار، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في عدة مناطق، فيما اقتحم الجنود عدة منازل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عقابا

وفجر اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة عقابا شمال طوباس بالضفة الغربية المحتلة بعدد من الدوريات العسكرية، فيما دارت مواجهات واشتباكات داخل البلدة بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال.

وأصيب فلسطيني «17 عاما»، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة عقابا شمال طوباس بالضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقل جنود الاحتلال، فلسطينيا من البلدة قبل انسحابها.

وفي لبنان، حذر نائب أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم، من أن الحزب سيرد الصاع صاعين في حال قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عدوانه على جنوب البلاد، مضيفًا خلال احتفال تكريمي للشهيد على طريق القدس حسن موسى الضيقة، في بلدة حزين، أن الحرب في الجنوب هي انعكاس للعدوان على غزة، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

سياسيا، اعتبرت النائبة البرلمانية الإيرلندية كلير دالي، رئيسة «مفوضية أوروبا»، أورسولا فون دير لاين، المسؤولة عن تأجيج الحرب والإبادة في قطاع غزة، ووصفتها في كلمة بسيدة الإبادة الجماعية.