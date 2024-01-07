البرلمان العربي يهنئ الشيخ محمد صباح لتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي

هنأ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، الشيخ محمد صباح السالم الصباح لتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء للكويت، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، مهنئا على الثقة الأميرية السامية.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن دولة الكويت تزخر بالكفاءات وأصحاب الخبرة من أبنائها المخلصين، داعيا الله بدوام التوفيق لرئيس الوزراء الدكتور محمد صباح السالم الصباح، وأن يسدد على طريق الخير خطاه لمواصلة مسيرة الخير والعطاء خدمة للكويت وشعبها الكريم في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.