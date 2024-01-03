البرلمان العربي يرفض تدخل إثيوبيا في شؤون الصومال ويطالب باحترام مبادئ الجوار

أعلن البرلمان العربي رفضه التام لأي محاولات لانتهاك استقلال جمهورية الصومال، مطالباً إثيوبيا بالالتزام بقواعد ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

البرلمان العربي يرفض التدخلات في الشؤون الداخلية للصومال

وأكد البرلمان العربي أن أمن واستقرار الصومال واحترام سيادتها هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشدداً على دعم البرلمان العربي لجمهورية الصومال الفيدرالية فيما تتخذه من إجراءات قانونية للحفاظ على استقرارها وسيادتها الوطنية على كامل أراضيها.

ضرورة التضامن العربي في مواجهة سياسات الاحتلال

وفي سياق متصل، أكد رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، ضرورة التضامن العربي في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تهدف في المقام الأول إلى تصفية القضية الفلسطينية، فضلا عن محاولة قوات الاحتلال التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

واضاف «العسومي»، خلال كلمته أمام الجلسة المخصصة لمناقشة المستجدات فى فلسطين، أن البرلمان العربي يقف بجانب القضية الفلسطينية، وذلك بالجهود العربية المخلصة التي تمنع حدوث هذا السيناريو، فضلاً عن أن سياسات القتل والتدمير والتهجير التي تقوم بها قوات الاحتلال الغاشمة لن تنجح في إخضاع الشعب الفلسطيني.