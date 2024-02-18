الاستعلام عن التأمينات.. إليك شروط الحصول على معاش إضافي

من خلال 7 طرق سريعة عبر الإنترنت، يمكن الاستعلام عن التأمينات، عبر الدخول على الرابط الخاص بموقع الهيئة العامة لتأمينات الاجتماعية، لجميع المؤمن عليهم، كما أتاحت التأمينات الاجتماعية، لجميع أصحاب المعاشات تعديل الجهة التي يتم من خلالها صرف المعاش الشهري، على أي من الجهات الأخرى المسؤولة عن الصرف.

الاستعلام عن التأمينات

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، الاستعلام عن التأمينات بالاسم والرقم القومي، وفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خاصة أن قانون التأمينات، رقم 148 لسنة 2019، حدد شروط استحقاق المعاشات.

1- من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي هنــــا، للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، يمكن الاستعلام عن التأمينات.

2- الضغط على أيقونة «الاستعلام عن الرقم التأميني».

3- ثم الضغط على بدء الخدمة.

4- إدخال البيانات الشخصية والرقم القومي للمستعلم، والاسم الأول للأم.

5- الضغط على أيقونة «أنا لست روبوت».

6- الضغط على إرسال الطلب.

7- تظهر بيانات الرقم التأميني للمستعلم.

خدمات هيئة التأمينات الاجتماعية الإلكترونية

- الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي.

- الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه.

- الاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج.

- الاستعلام عن سداد العاملين بالخارج.

- الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.

- الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف.

- الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي.

- الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف.

- الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد.

شروط الحصول على معاش إضافي من التأمينات الاجتماعية

حدد قانون التأمينات الاجتماعية، شروط الحصول على معاش إضافي، من صندوق التأمين الاجتماعي، حيث يُحتسب بقسمة حساب للمؤمن عليه، وعلى دفعة الحياة، كما يدخل في حساب زيادة المعاش السنوية، وذلك وفقا للشروط التالية:-

ـ عدم الاستقالة من الخدمة.

ـ عدم انتهاء الخدمة نتيجة جنحة جنائية.

ـ الاشتراك في التأمين لمدة لا تقل عن عام.

- قيد اسم المؤمن في مكتب القوى العاملة المختصة بسجل المتعطلين.

كيف تستعلم عن المعاش بالاسم؟.. هيئة التأمينات توضح

تتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني، لكل المواطنين، الاستعلام عن قيمة المعاش، والاستعلام عن المعاشات المستحقة، والاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم

تزامنا مع الزيادة الجديدة في المعاشات لنحو 11 مليون مواطن، حددت الهيئة القومية للتأمينات عده خطوات للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم كالآتي:

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عبر الرابط، واختيار الخدمات التأمينية.

- الاستعلام عن البيانات الخاصة بملف المعاش.

- الدخول عبر تسجيل الرقم القومي للمستخدم وتسجيل كلمة المرور.

- تسجيل صاحب المعاش للاستعلام عن بياناته بملف المعاش.

4 حالات يحددها قانون التأمينات لقطع معاش أسرة المتوفى

حددها قانون التأمينات 4 حالات، يتم فيها قطع معاش أسرة المتوفى، وهذه الحالات هي:

- حال زواج الزوج الأرمل أو الزوجة الأرملة.

- عند بلوغ الابن أو الأخ سن 21 عامًا، يتم قطع المعاش عنه، عدا بعض الحالات في ذلك منها:

ـ الطالب حتى يلتحق بعمل أو يبلغ سن 26 عامًا، حيث يستمر صرف المعاش حتى نهاية تلك السنة الدراسية.

ـ العاجز عن الكسب، حتى زوال حالة العجز.

- عند توافر شروط استحقاق معاش آخر يقطع معاش المتوفى.

طرق تعديل جهة صرف المعاش من البنك للبريد أو العكس

وفقا للمعلن من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإنّ طريقة تعديل طلب جهة المعاش، عبر تقديم صاحب المعاش أو المستحق طلب لتعديل جهة صرف المعاش من وإلى الجهة التي يرغب فيها.

أمكان صرف المعاش

1- مكاتب هيئة البريد (كارت ميزة أو حساب فضي معاشات).

2- بنوك القرى.

3- بنك ناصر الاجتماعي.

4- البنوك التجارية «كارت ميزة أو حساب توفير».

5- الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الآلي التابعة لها.​