أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية عن طرح معاش إضافي، لتسهيل أمور الحياة من على كاهل المواطنين الأشد احتياجًا، وتحرص «الوطن» على تقديم طريقة الحصول على معاش إضافي في قانون التأمينات الاجتماعية في السطور التالية:

شروط وطريقة الحصول على معاش إضافي في قانون التأمينات الاجتماعية

- أن يكون الشخص المؤمن عليه ليست مستقيل من خدمته.

- عدم توقف خدمة الشخص المؤمن عليه عن العمل نتيجة حكم نهائي في جنحة أو جناية تمس الشرف والآداب الأخلاقية العامة.

- اشتراك المؤمن عليه في تأمين المعاش الإضافي لمدة سنة على الأقل.

- وجود قيد اسم الشخص المؤمن عليه في سجلات المتعطلين في مكتب القوى العاملة.

- الالتزام بالتواجد في مكتب القوى العاملة المكتوب به اسمه في المواعيد المحددة بقرار وزير القوى العاملة.

صرف معاش إضافي في قانون التأمينات 2023

يذكر أن مادة المعاش الإضافي في قانون التأمينات الاجتماعية نصت على أنه: «يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك».

بالإضافة إلى أنه يجري إنشاء حساب شخصي لمن يؤمن عليه في صندوق التأمينات الاجتماعية، مقابل الحصول على معاش إضافة، وأوضح القانون نظام التأمين المكمل، وأيضًا نسبة الاشتراكات التي يلتزم بها الشخص المؤمن عليه، مع قواعد وشروط الانتفاع بهذه المادة.