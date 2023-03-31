كيف تستعلم عن المعاش بالاسم؟.. هيئة التأمينات توضح

تتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، من خلال موقعها الإلكتروني، للمواطنين، الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم ويوفر الموقع العديد من الخدمات من بينها الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف، والاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد، والاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم

وتزامنا مع زيادة المعاشات بنسبة 15%، اعتبارًا من شهر أبريل المقبل 2023 لنحو 11 مليون مواطن، بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، فإنّ الزيادة ستصرف بحد أدنى 170 جنيها وبحد أقصى 1635 جنيها، وحددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عده خطوات للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم كالآتي:

الخطوة الأولى: يدخل المستعلم على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، من خلال هذا الرابط، واختيار الخدمات التأمينية لصاحب المعاش.

- يمكن الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش كما يمكنه استعراض تطور زيادة المعاشات.

- تسجيل الرقم القومي للدخول كمستخدم إلى جانب تسجيل كلمة المرور.

- بعد التسجيل يمكن لصاحب المعاش الاستعلام عن كل بياناته بملف المعاش الخاص به بكل سهولة.

الاستعلام عن آخر مدة تأمينية

وتتيح التأمينات الاجتماعية حوالي 15 خدمة إلكترونية من ضمنها الاستعلام عن الرقم التأميني والاستعلام عن آخر مدة تأمينية وغيرها من الخدمات الإلكترونية.