ضبط عدد من المخالفات المرورية في حملات خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 62496 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

642 مخالفة السير بدون تراخيص.

74 دراجة نارية مخالفة.

10794 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

18 مخالفة موقف عشوائي.

1577 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.