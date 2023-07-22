ضبط 1970 مخالفة متنوعة.. ومحافظ كفر الشيخ يوجه بتكثيف الحملات المرورية

‏‎شنت إدارة مرور كفر الشيخ، التابعة لمديرية أمن كفر الشيخ، حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

‏‎ضبط 1970 مخالفة مرورية متنوعة في كفر الشيخ

وأسفرت الحملات المرورية المتنوعة في كفر الشيخ، عن ضبط 1970 مخالفة مرورية، بنطاق مراكز «كفر الشيخ، وسيدي سالم، الحامول، بلطيم، دسوق»، حيث جرى ضبط 25 مركبة بدون لوحات معدنية، و125 مخالفة دراجة نارية، و64 مخالفة سير بدون تراخيص 37 بدون رخص قيادة و27 بدون رخص تسيير، و 1618 مخالفات متنوعة وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

محافظ كفر الشيخ يوجه بتكثيف الحملات المرورية

‏‎كما وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطنين.