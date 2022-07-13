إدارة المرور تكثف الحملات المرورية بالطرق لمنع رفع تعريفة الركوب «صور»

في إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بالتواجد المروري الفعال على الطرق السريعة وتكثيف الحملات المرورية، وذلك تحت إشراف اللواء خالد العزب مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية، لمنع رفع تعريفة الركوب وإلزام السائقين بالالتزام بالتعريفة المقررة.

منع استغلال المواطنين

كما قام اللواء هاني محفوظ مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور، بنشر رجال مباحث المرور على المواقف لمنع استغلال المواطنين أثناء استقلال المركبات المختلفة وضبط المخالفين.

ومن جانبها قامت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير الإدارة العامة للمرور، بتعزيز الطرق السريعة بالضباط والأفراد للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة.