كيفية تغيير كلمة سر الراوتر.. خطوات بسيطة «لو نسيت الباسورد»

يتسبب فقدان كلمة سر الراوتر في أزمة للمستخدمين، كما يسبب تعرضها للاختراق أو السرقة إلى ضعف سرعة الإنترنت وانتهاء الباقة الشهرية سريعا، لذلك توضح السطور التالية كيفية استعادة كلمة السر أو تغييرها من خلال الراوتر.

صفحة إعدادات الراوتر

وقال المهندس أحمد خالد، خبير حاسبات بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن بعض المستخدمين يواجهون مشكلات مع جهاز الراوتر، أو ينسى بعضهم كلمة سر الدخول على الشبكة، وهنا لا بد من الدخول على صفحة إعدادات الراوتر وهي أولى الخطوات المتبعة لتسجيل الدخول إلى إعدادات جهاز الراوتر، من خلال الرقم 192.168.1.1، حيث إن هذا الرقم يقوم بتشغيل جهاز الراوتر في حالة حدوث مشكلة أو توقف عن العمل، ثم فتح متصفح الويب على جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب وكتابة http://192.168.1.1 بشكل مباشر، وستظهر صفحة تتضمن اسم المستخدم وكلمة المرور، ويتم إدخالها دون استخدام الحروف الكبيرة، وذلك في حالة الدخول في المرة الأولى على صفحة إعدادات الراوتر.

نسيان كلمة السر

وأضاف إذا كنت حددت اسم المستخدم وكلمة السر في وقت سابق، ولم تتمكن من تذكرهما، أو تعرض الواي فاي للسرقة، فيمكنك حل المشكلة من جهاز الراوتر الخاص بك والضغط على زر reset الموجود بالخلف بواسطة رأس دبوس صغير أو سلك معدني رفيع، وعندها سيتم استعادة ضبط المصنع، وسيكون حينها اسم المستخدم وكلمة المرور admin وadmin مرة أخرى، وبذلك يمكنك تغيير كلمة سر الواي فاي الخاص بك، تجنبا لسرقة الشبكة وضعف قوة الإشارة، ولعمل ذلك بسهولة يمكنك حينها تسجيل الدخول إلى القسم الخاص بـ192.168.1.1 وتغيير كلمة السر.