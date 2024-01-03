«إنترنت بلا أسلاك».. كيفية تشغيل الراوتر دون كهرباء

أصبح الإنترنت ضروريًا في كل منزل وشركة، خاصة في ظل اعتمادنا عليه في العمل والتواصل الاجتماعي، وتوجد طريقة بسيطة تمكنك من تشغيل الراوتر دون كهرباء مما يوفر لك اتصالاً بالإنترنت في أي وقت وأي مكان.

الحل في «الباور بنك»

يقول المهندس تامر فاروق، مهندس كهرباء بالإسكندرية، إنَّه يمكن تشغيل الراوتر دون كهرباء عن طريق استخدام «باور بنك» و«وصلة» لتوصيل الـ«باور بنك» بالراوتر.

طريقة تشغيل الراوتر بلا كهرباء

وقال الخبير التكنولوجي لـ«الوطن»، إن الراوتر يحتاج إلى 12 فولت لتشغيله، ومع تواجد الباور بنك في معظم البيوت والشركات إذ يتم استخدامه في شحن الهواتف الذكية، يمكن استخدامه لتشغيل الراوتر عن طريق توصيل كابل ذو طرفين أحدهما يتم توصيله في الباور بنك والطرف الآخر في الراوتر.

وأضاف أنَّه في حالة عدم العثور على هذه الوصلة، يمكن تصنيعها يدوياً عن طريق إحضار جاك الراوتر وتوصيله بسوكت الباور بانك، مبينًا أنَّ مدة تشغيل الراوتر دون كهرباء تتوقف على قدرة الباور بنك، إذ يمكن أن يعمل لمدة ساعتين أو حتى 24 ساعة.