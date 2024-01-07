خبير فلك: 2024 عام الفرص لكل الأبراج.. وحظوظ في الزواج للسرطان والميزان

قال الدكتور أحمد شاهين، خبير الفلك والأبراج، إنَّ عام 2024 سيكون عامًا جيدًا على جميع الأبراج بلا استثناء، ففي الزواج يكون الحظ من نصيب السرطان والميزان، أما فرص العمل من نصيب أبراج «الحمل، والأسد، والعذراء، والميزان».

أبراج تتمتع بحظوظ في العمل

وأوضح خبير الفلك والأبراج، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN»، أنَّ الأبراج التي ستتمتع بحظوظ خاصة في مجال العمل هي:

- برج الحمل: برج ريادي يتمتع بروح المبادرة وحب المغامرة، مما سيساعده على تحقيق نجاحات كبيرة في مجال عمله.

- برج الأسد: برج ملكي يتمتع بكاريزما وحضورا قويا، مما سيساعده على الوصول إلى مناصب قيادية في عمله.

- برج العذراء: برج يتمتع بدقة وتنظيم، مما سيساعده على تنفيذ الأعمال والمهام بكفاءة عالية.

أبراج تتمتع بحظوظ عالية في الزواج

- برج الميزان: سيحقق نجاحات كبيرة في حياته المهنية والشخصية، وسيحصل على الراحة بعد سنوات من العناء

عام 2024 يشهد عدة تغيرات وتطورات

وقال خبير الفلك، إنَّ برج الميزان والسرطان من الأبراج التي تتمتع بحظوظ عالية خاصة بالزواج في عام 2024.

وحذر شاهين برجي الثور والعذراء من الحذر في بداية عام 2024، وذلك بسبب تأثيرات الكواكب عليهما، مختتمًا أن عام 2024 سيكون عامًا مليئًا بالتغييرات والتطورات على جميع الأصعدة وسيكون عامًا جيدًا للجميع.