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ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار في القاهرة

كتب:

محمد بركات
12:26 م | الأحد 07 يناير 2024
المتهمون وأمامهم المضبوطات

المتهمون وأمامهم المضبوطات

كشفت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، عن قيام (4 أشخاص، مقيمين بالقاهرة) بالتنقيب عن الآثار، داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف العقار المشار إليه، وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعُثر بداخله على (حفرة بقطر 1 متر، وعمق 10 أمتار، وأدوات التنقيب).

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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