مصرع عامل أثناء التنقيب عن الآثار في منشأة القناطر

لقي عامل مصرع أثناء قيامه بالحفر للتنقيب عن الآثار بمنشأة القناطر بالجيزة، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

التنقيب عن الآثار

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد حضور موظف على المعاش إلى ديوان القسم وحرر محضرا بوفاة نجل شقيقه عامل 40 سنة أثناء قيامه بالحفر لتنقيب عن الآثار وبصحبته عامل وصاحب مزرعه لتنقيب عن الآثار والحفر داخل المزرعه وسقوط نجل شقيقه في الحفرة مما أدة إلى وفاته في الحال.

القبض على العامل وصاحب المزرعة

ألقي القبض على العامل وصاحب المزرعة ، وبمواجهتهما أمام المقدم أحمد عكاشة رئيس المباحث اعترفا بقيامهما التنقيب عن الآثار ، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات