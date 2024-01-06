ضبط 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في أسيوط

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام عدد من الأشخاص بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة أسيوط.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبط (4 أشخاص- مقيمون بدائرة المركز) حال قيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار.. وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر، وكذا مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية" ملك أحدهما ، كما عُثر على حفرة بمنطقة فضاء بأطراف القرية.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.