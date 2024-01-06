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ضبط 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في أسيوط

كتب:

محمد بركات
03:43 م | السبت 06 يناير 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام عدد من الأشخاص بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة أسيوط.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبط (4 أشخاص- مقيمون بدائرة المركز) حال قيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار.. وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر، وكذا مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية" ملك أحدهما ، كما عُثر على حفرة بمنطقة فضاء بأطراف القرية.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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