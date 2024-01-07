«النواب الأردني»: استقرار الشرق الأوسط مرتبط بحل القضية الفلسطينية

قال رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني، فراس العجارمة، إنّ زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة، تستهدف عدم اتساع بؤرة الصراع.

وأضاف رئيس لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ المنطقة لن تنعم بالاستقرار ما لم تحل القضية الفلسطينية، لافتا إلى أنّ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، حذّر من انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.