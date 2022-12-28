مجلس النواب الأردني: قطعنا شوطا كبيرا لتعزيز منظومة حقوق الإنسان والحريات

ذكر مجلس النواب الأردني أننا قطعت شوطًا كبيرًا على طريق تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة وترسيخ مبادئ المواطنة.

جاء ذلك خلال رعاية النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني أحمد الخلايلة، نيابة عن رئيس المجلس أحمد الصفدي، ندوة بعنوان «نحو تشريعات متوائمة والتزامات الأردن الدولية في مجال حقوق الإنسان وتوصيات المركز» نظمها المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن.

وقال الخلايلة»، إن مجلس النواب يولي ملف حقوق الإنسان والحريات العامة اهتمامًا كبيرًا على النحو الذي يعكس توجيهات الملك عبدالله الثاني وجهود الأردن في هذا المسار، مثمنًا دور المركز الوطني وجهوده في تقييم الحالة الوطنية لحقوق الإنسان وأهمية التوصيات التي يقدمها بهذا الشأن.

وأضاف أنَّ عنوان الندوة التي جاءت احتفالًا باليوم العالمي لحقوق الإنسان ينطوي على أهمية كبيرة خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن، فالمواءمةُ بين الأمن والحقوق والحريات كعناصر رئيسة تعزز المواطنة الفاعلة وتضمن الحقوق والواجبات للجميع.

وتابع: «نحن لدينا مقومات الثبات والقوة، فالنظام الملكي الهاشمي صاحب شرعية وطنية وتاريخية ودينية، والشعب الأردني وجيشه وأجهزته الأمنية ومؤسساته المختلفة، تلتقي على ثوابت أمن الوطن، واستقراره وسيادة القانون».

وأوضح أنَّ الأردن ماضٍ نحو تعزيز حالة حقوق الإنسان بكل ثقة واقتدار، لافتًا إلى النهج الذي أراده الملك عبدالله الثاني في مسيرة التحديث الشامل السياسي والاقتصادي والإداري والتي ستعزز من مشاركة المواطن في صنع القرار عبر تعزيز دور المرأة والشباب وتفعيل دور الأحزاب في الأردن.