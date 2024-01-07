آخر رسائل الشهيد حمزة وائل الدحدوح لوالده: لا تيأس من الشفاء

وداع أفراد أسرته واحدا تلو الآخر، مشهد اعتاده الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح؛ ولعل آخر ما عاشه وداع نجله، إذ ظهر واقفا وسط عشرات الفلسطينيين يودع جثمان حبيب جديد لديه.

الدحدوح يودع نجله الشهيد

حمزة وائل الدحدوح، صحفي مثل والده، وكان يعمل بإحدى القنوات العربية.

استُشهد الصحفي حمزة، نجل وائل الدحدوح، في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد فترة قصيرة من استشهاد عدد من أفراد عائلة وائل الدحدوح -منهم زوجته وابنه وابنته وحفيده- في قصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه بمخيم النصيرات وسط القطاع.

الرسالة الأخيرة من حمزة لوالده وائل الدحدوح قبل استشهاده

وكانت آخر رسالة من حمزة لوالده وائل الدحدوح، ما دونه عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»: «إنك الصابر المحتسب يا أبي، فلا تيأس من الشفاء ولا تقنط من رحمة الله، وكن على يقين أن الله سيجزيك خيرًا لما صبرت».

ومع تداول لقطات لحظة وداع وائل الدحدوح لابنه، بدأ رواد التواصل الاجتماعي يتداولون لقطات لهما، فضلا عن رسالته الأخيرة لوالده، بعد فاجعة فقدانه عدد كبير من أسرته.