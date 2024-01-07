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عاجل.. استشهاد نجل وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي على خان يونس

كتب:

حسن رمضان
12:09 م | الأحد 07 يناير 2024
وائل الدحدوح- صورة أرشيفية

وائل الدحدوح- صورة أرشيفية

استشهد منذ قليل نجل الصحفي وائل الدحدوح، مراسل إحدى القنوات العربية، في قصف إسرائيلي على خان يونس، إذ استهدفت مسيرة مركبة كان يتواجد فيها ابنه الصحفي «حمزة» 29 سنة، وصحفي آخر يدعى مصطفى ثريا، وجرى استشهداهما معا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».

وفي وقت سابق، وثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استشهاد 102 صحفي، وإصابة 71 بجروح خطيرة خلال العام الماضي 2023.

وقصفت الطائرات الحربية ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، بلدات «مجدل زون-الناقورة-اللبونة-عيترون-حولا-محيبيب-راميا ويارون» جنوب لبنان.

 

 

 

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