البرلمان العربي: تحية وفاء للشهداء الذين قدموا حياتهم وأرواحهم من أجل فلسطين

حيا البرلمان العربي، في ذكرى يوم الشهيد الفلسطيني الذي يوافق السابع من يناير من كل عام، شهداء فلسطين وأسرهم الذين قدموا حياتهم وأرواحهم من أجل فلسطين، وسالت دمائهم الطاهرة دفاعاً عن مقدساته وترابه في وجه الاحتلال والطغيان، من أجل نيل الحرية وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

يوم الشهيد الفلسطيني

وأضاف البرلمان العربي في بيان له بهذه المناسبة، أن يوم الشهيد يأتي هذا العام في ظل استمرار عمليات الإبادة الجماعية والمجازر، التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومحاولة تهجيرهم والقضاء على كافة أشكال وسبل الحياة في القطاع، مخلفة أكثر من 22 ألف شهيد، 70% منهم من الأطفال والنساء، وآلاف المفقودين، فضلا عن الكارثة الكبيرة وغير المسبوقة الناتجة عن تدمير البيوت والمباني والمستشفيات والأماكن العامة والبنية التحتية، والتطهير العرقي والتهجير القسري لأهالي قطاع غزة، إضافة لاعتداءات قوات الاحتلال وجرائم المستوطنين في الضفة الغربية.

البرلمان العربي يدعو لتحرك عاجل لوقف إطلاق النار

ودعا البرلمان العربي، في هذه المناسبة، المجتمع الدولي والبرلمانات الدولية والإقليمية، لتحرك فوري وعاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ من الشعب الفلسطيني، وانسحاب قوات الاحتلال من المناطق التي احتلتها في قطاع غزة، وكل الأراضي الفلسطينية بما فيها الضفة الغربية، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني كمجرمي حرب.

وأكّد البرلمان العربي، استمرار جهوده ومساعيه الدولية والإقليمية، لنصرة القضية الفلسطينية، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها مدينة القدس.