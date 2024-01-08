«الإفتاء» تكشف أفضل صيغة للدعاء في الفجر.. «اللهم ارزقنا قلبا لا يأنس إلا بك»

كشفت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، أفضل صيغة لدعاء الفجر، إذ يردده المسلم في الثلث الأخير من الليل، أي قبل الفجر بوقت قصير.

صيغة دعاء الفجر

وأوضحت دار الإفتاء أنّ أفضل صيغة لدعاء الفجر هي: «يا رب، في فجر هذا اليوم نسألك أن ترزقنا قلبًا لا يأنس إلا بمناجاتك، وعقلًا لا يهتدي إلا بمعرفتك، وروحًا لا تسعد إلا في ذِكرك"، كما أشارت إلى فضل الدعاء والعبادة في الثلث الأخير من الليل.

فضل الدعاء في الثلث الأخير من الليل

وقالت «الدار» إنّ الرسول أكد فضل الدعاء في هذا التوقيت من اليوم، ففي السنة النبوية، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ.

ولفتت إلى أنّ الحديث أطلق الدعاء والاستغفار وذكر الله في هذا الوقت ولم يقيده بالصلاة؛ فالأصل أن الدعاء مرغوب وفاضل في هذا الوقت مطلقا، داخل الصلاة وخارجها، وقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ»، وَقَالَ: «وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ».