«التعليم» تحذر طلاب أولى ثانوي: التابلت عهدة حكومية وتلفه يستوجب سداد تكلفته

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضرورة حفاظ طلاب الصف الأول الثانوي على التابلت لعدم تعرضه للتلف أو الفقد، مشددة على أنَّه في حالة التلف أو الفقد وفي حالة المخاطر التي لا تغطيها وثيقة التأمين والضمان، يتمّ سداد القيمة المالية بالسعر الذي تكفلته الدولة لتدبير الجهاز وذلك لاستلام بدلاً منه.

إقرار ولي الأمر

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن الإقرار الذي يوقعه ولي الأمر عند استلام التابلت ينص على أنَّه:

- يحق للطالب والطالبة الناجح (فقط) في المرحلة الثانوية العامة الاحتفاظ بالجهاز اللوحي (التابلت) كهدية مقدمة من وزارة التربية والتعليم بمصر ويعتبر هذا البند ساري العمل به ما لم تصدر تعليمات من وزارة التربية والتعليم بخلاف ما هو منصوص عليه.

- يتعهد ولي أمر الطالب الطالبة في حالة رسوب الطالب عامين متتاليين وتحويله لنظام المنازل أو نظام المسار للتعليم الفني برد الجهاز اللوحي (تابلت) للمدرسة بكل مشتملاته (شاحن أصلي - سماعة أصلي - الكرتونة).

- يحق للمدرسة تحرير محضر شرطة ضد ولي الأمر في حالة عدم رد التابلت للمدرسة لاعتبار الجهاز اللوحي (التابلت) عهدة حكومية لا يجوز التصرف فيها بأي طريقة.

- يتعهد ولي أمر الطالب والطالبة المحولين لنظام الدبلومة الأمريكية أو المسافرين خارج مصر لاستكمال تعليمهم الثانوي برد الجهاز اللوحي (تابلت) للمدرسة بكل مشتملاته (شاحن أصلي - سماعة أصلي - الكرتونة).

- في حالة التلف الكلي أو التكلفة غير الاقتصادية لإصلاح الجهاز اللوحي (التابلت ) والفقد وقد اجتاز الطالب الطالبة عدد مرات الرسوب سنتين متتاليتين يجوز للمدرسة قبول إخلاء طرف من إدارة المخزون السلعي بوزارة التربية والتعليم يفيد بسداد ولي الأمر القيمة المالية السعر التابلت الأساسي مضافا له الضريبة المحددة طبقا للتعليمات الإدارية والمالية بإدارة المخزون السلعي بوزارة التربية والتعليم.