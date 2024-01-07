مواصفات امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية.. درب نفسك

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ملخصات ومراجعات لمنهج اللغة العربية للشهادة الإعدادية، وأهم المفاهيم الأساسية والأسئلة، لتدريب الطلاب ومساعدتهم على إتاحة أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية، إذ جرى إعداده من خلال كوادر تعليمية متميزة.

أهم المفاهيم الأساسية والأسئلة لمادة اللغة العربية

وأعلنت الوزارة التربية أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الدخول على الموقع الرسمي وتحميلها مجانا، من خلال هذا الرابط، إذ تتضمن شرحا مبسطا، والتدريب على أسئلة مادة اللغة العربية لكل وحدة من وحدات مادة اللغة العربية.

وأشارت الوزارة إلى وجود اختبارات لمادة اللغة العربية على كل وحدة تعليمية، حتى يستطيع طلاب الصف الثالث الإعدادي لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطالب في التحصيل الدراسي.

موضوعات التعبير

وكشف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وزارة التربية والتعليم، مواصفات الورقة الامتحانية لمادة اللغة العربية الفصل الدراسي الأول:

- متفقة مع ميول الطلاب واهتماماتهم.

- تواكب طبيعة العصر وما يدور فيه من تقدم علمي وحضاري.

- تتيح قدرًا من الحرية للطالب في اختيار الموضوع المناسب له.

- تقيس قدرة الطالب على سلامة اللغة، وتنظيم الكتابة، والتأمل والتفكير المتعمق، والتخيل وإنتاج الفكر، وترتيبها والربط بينها، وأسلوب عرضها، إجرائية في صياغتها بحيث يحدد -بدقة- المطلوب الكتابة فيه، وعدد الأسطر المطلوبة، والمعايير التي سوف تقدر الدرجة في ضوئها.

- أن يراعى في تصحيح التعبير بنوعيه وضوح الفكر وتنظيمها، وعددها - صحة الأسلوب وجماله - الإملاء، والخط، والنحو امتحانات.

أسئلة القراءة

- أن تقيس أسئلة القراءة من الكتاب ذي الموضوع الواحد قدرة الطالب على:

- استنتاج العلاقات بين أحداث القصة وشخصياتها وخلفياتها الزمانية والمكانية.

- استخلاص النتائج والمغزى من القصة.

- التنبؤ بأحداث ومواقف بناء على ما ورد في القصة.

- اقتراح مواقف وتصرفات بديلة عما ورد في القصة.

- أن تقيس أسئلة القراءة متحررة المحتوى قدرة الطالب.

- استنتاج الفكرة العامة أو استخلاص المغزى من النص.

- إبداء الرأي في بعض المواقف.

- ربط الحقائق بعضها ببعض، وربطها بما يدور في المجتمع.

- التمييز بين الكلمات المتقاربة في معناها، أو استعمال مفردات اللغة وتراكيبها في سياقات جديدة.

- المقارنة بين الأفكار والآراء والمفاضلة بينها في ضوء معايير موضوعية واضحة.

- استخلاص النتائج من الموضوع المقدم له.

أسئلة النصوص

- فهم النص بأفكاره العامة والجزئية.

- استنتاج اتجاهات الشاعر وآرائه، ومدى مسايرته لعصره وبيئته ونجاحه في التعبير عن ذاته.

- تذوق مدى ملاءمة الألفاظ والتراكيب من الناحية الجمالية، وإيحاءاتها.

- تذوق اللغة والأسلوب وإصدار الأحكام النقدية، وإبداء الرأي.

أسئلة النحو

- مهارة إعراب الكلمات وبيان المواضع الصحيحة لبعضها.

- القدرة على تطبيق بعض القواعد النحوية التي درسها الطالب في هذا العام بنسبة لا تقل عن 80% وبنسبة 20% تقريبًا مما درسه في التربوي الأعوام السابقة.

- مواصفات مهارة الطالب في التمييز بين الصواب والخطأ في الضبط الإعرابي.

- قدرة الطالب على توظيف الصيغ المختلفة للكلمة مهارة الطالب في استخدام الأساليب المختلفة بطريقة صحيحة.

- قدرة الطالب على الضبط الإعرابي للكلمات